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Решил выпендриться и купил презервативы с ароматом фруктов. И только потом вспомнил, что моя девушка – аллергик, и на некоторые фрукты у нее аллергия. Скажите, насколько опасно будет предложить ей попробовать такие презервативы?

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Если быстро прочитать названия трех предметов мебели известной скандинавской марки, то можно вызвать дьявола, но явится он в разобранном виде.

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