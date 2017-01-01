Советчик
Решил выпендриться и купил презервативы с ароматом фруктов. И только потом вспомнил, что моя девушка – аллергик, и на некоторые фрукты у нее аллергия. Скажите, насколько опасно будет предложить ей попробовать такие презервативы?
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Решил выпендриться и купил презервативы с ароматом фруктов. И только потом вспомнил, что моя девушка – аллергик, и на некоторые фрукты у нее аллергия. Скажите, насколько опасно будет предложить ей попробовать такие презервативы?
Решил выпендриться и купил презервативы с ароматом фруктов. И только потом вспомнил, что моя девушка – аллергик, и на некоторые фрукты у нее аллергия. Скажите, насколько опасно будет предложить ей попробовать такие презервативы?