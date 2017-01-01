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Бар

Party animal: 4 совета тусовщику
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Пятый сезон «Карточного домика» выйдет 30 мая
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Одежда будущего: 6 самых важных трендов
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Советчик

Решил выпендриться и купил презервативы с ароматом фруктов. И только потом вспомнил, что моя девушка – аллергик, и на некоторые фрукты у нее аллергия. Скажите, насколько опасно будет предложить ей попробовать такие презервативы?

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Playmates

Светлана Гембар
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Красотки из Синалоа: как проходят мексиканские конкурсы красоты
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Если быстро прочитать названия трех предметов мебели известной скандинавской марки, то можно вызвать дьявола, но явится он в разобранном виде.

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